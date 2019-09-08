ضبط ربع طن بانجو داخل مخزن في الإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، عن مخزن يحتوي على كمية من مخدر البانجو وزنت 250 كيلو جرام.



أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة القنطرة شرق بمديرية أمن الإسماعيلية، وجود مخزن سري للمواد المخدرة بالظهير الصحراوي بقرية الأبطال بدائرة المركز.



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه، وضبط 96 لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت 250 كيلو جرام.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لتحديد مرتكبي الواقعة وضبطهم.