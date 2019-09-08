وزير الخارجية الموريتاني يتوجه إلى الإمارات

توجه وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الأحد، إلى الإمارات العربية المتحدة في زيارة عمل.



وذكرت الإذاعة الموريتانية أن وزير الخارجية سيبحث خلال زيارته سبل تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين خاصة وأن دولة الإمارات تعد من أبرز الداعمين الاقتصاديين للعملية التنموية في موريتانيا.



وأضافت الإذاعة أن موريتانيا والإمارات تتبنيان رؤى موحدة وتقيمان تنسيقا قويا في مختلف المجالات وتتحدان في موقفهما من القضايا العربية والإقليمية والدولية.