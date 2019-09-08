فان دايك يوافق على تمديد عقده مع ليفربول

وافق فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي على تجديد عقده مع الريدز، من أجل مواصلة مسيرة النجاح التي بدأها مع الفريق في يناير قبل الماضي.



وبحسب صحيفة (ميرور) البريطانية، فإن ليفربول اقترب من تمديد عقد فان دايك -الذي ينتهي بعد 4 مواسم - لموسمين آخرين مع زيادة راتبه إلى 200 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا بدلًا من 125 ألف استرليني، مشيرة إلى أن فان دايك وافق بالفعل على تلك الخطوة.



وفاز فان دايك مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، كما تواجد بالقائمة النهائية لجائزة الأفضل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).



وأسهم فان دايك في تأهل الريدز لنهائي دوري الأبطال عامين متتاليين، وفاز بلقب النسخة الأخيرة، كما توج أيضًا بلقب السوبر الأوروبي.