"الحركة الوطنية" بدمياط يتأهب لانتخابات المحليات

ترأس أشرف مطاوع، أمين عام حزب الحركة الوطنية بدمياط، اجتماع الأمانة، في أول ظهور له بعد نجاته من حادث سير مروع، بحضور نائبته شيماء نزهة، وأمناء الأمانات العامة وأعضاء هيئة المكتب السياسي وأعضاء الأمانة.



وشرح مطاوع، خطوات وآليات الاستعداد لانتخابات المحليات القادمة، مطالبًا الجميع بالنزول للشارع والالتحام مع الجماهير وضرورة سرعة الانتهاء من إعداد استمارات الترشح للمحليات المقبلة، موجها أمناء المراكز بالتركيز على العناصر المؤثرة والتي تحظى بقبول الشارع الدمياطي.



ومن جانبها سلمت شيماء نزهة، نائب الأمين العام، كارنيهات العضوية إلى أمناء المراكز بعد تسجيلها على الكمبيوتر الخاص بأمانة الحزب موجهة بضرورة أن يتسلم كل عضو الكارنيه الخاص به شخصيًا على أن يقوم بالتوقيع في السجلات الخاصة بذلك.