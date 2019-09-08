"الحركة الوطنية" يشارك حفل العيد السنوي لدمياط

شارك وفد من حزب الحركة الوطنية في الاحتفال السنوي بعيد مدينة دمياط الجديدة، والذي أقيم مساء أمس على مسرح قصر ثقافة دمياط الجديدة.



وحضر الحفل، العديد من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الصحافة والإعلام وممثلين عن الأحزاب، وكذلك وفد من الحركة الوطنية ممثلا في كل من محمد السنوسي أمين عام دمياط الجديدة وعلي البيلي الأمين العام المساعد وشيماء الدشتي أمين مساعد المجالس المحلية.



وأحيا الحفل نجوم ذا فويسthe voice وعلى رأسهم المطربة الشابة أشرقت والكروان كارمن، وذلك وسط حضور كبير من الجماهير.