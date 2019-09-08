تجديد حبس عامل بتهمة قتل نجل شقيقته أثناء تأديبه بالقليوبية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الخصوص الجزئية بمحافظة القليوبية حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامه بقتل نجل شقيقته في مشادة كلامية تطورت لمشاجرة؛ لمحاولة تأديبيه لتعدي المجني عليه على والدته بالضرب.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد عبد السلام مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود إشارة من مستشفى اليوم الواحد بالمرج بوصول "محمد. ع. ط" 23 عاما، عامل مصاب بجرح قطعي وتوفي عقب وصوله للمستشفى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وبسؤال والدة المتوفي "صباح. م. خ" 57 عاما ربة منزل، قررت أن ابنها المتوفي دائم التعدي عليها بالضرب فأخبرت شقيقها "محمد م خ" 54 عاما، عامل بمقهى مسجل خطر، والذي حضر اليوم لمسكنها وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجره قام على إثرها شقيقها بالتعدي على أبنها بالضرب بسلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابته التي أودت بحياته وفر هاربًا.



وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف المتهم تنسيقا وقطاع الأمن العام، تم ضبط المتهم الهارب بعدة أكمنة أعدت لذلك، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وجري ضبط السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن سلاح أبيض "سكين" تم التحفظ عليه.



تحرر محضر بالواقعة رقم 4870 إداري قسم الخصوص، وأحيلا المتهم إلى النيابة التي أمرت بحبسه 4 ايام جددها قاضي المعارضات 15 يومًا على ذمة التحقيقات.