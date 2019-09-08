حبس مدرس هتك عرض طالب في سوهاج

أمرت نيابة مركز طما بسوهاج، الأحد، بحبس مدرس بمدرسة ثانوية، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بهتك عرض طالب.



كان مدير أمن سوهاج اللواء حسن محمود، تلقى إخطارًا من العميد أحمد شمندي، مأمور مركز شرطة طما بورود بلاغ من "ع. ف" مقيم بناحية قرية مشطا دائرة المركز، يتهم فيه "أ. ص" 48 سنة، مشرف نشاط بمدرسة عمرو الدرديري الثانوية بمشطا، بهتك عرض نجله "ف" 12 عامًا داخل زراعات القصب بذات الناحية.



تم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات وعرض المجني عليه على الطبيب الشرعي لبيان مدى تعرضه لهتك العرض.