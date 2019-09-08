انتحار شاب أسفل عجلات مترو جامعة القاهرة

تخلص أربعيني من حياته بإلقاء نفسه أسفل عجلات مترو الأنفاق بمحطة جامعة القاهرة.



تلقت غرفة عمليات شرطة النقل بلاغًا من الخدمات الأمنية المعينة بمحطة مترو جامعة القاهرة، بإلقاء مواطن نفسه أسفل عجلات قطار مترو الأنفاق بمحطة جامعة القاهرة.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية من شرطة النقل والمواصلات وشركة مترو الأنفاق، وتبين أن المتوفى عمره نحو ٤٠ سنة، وتم رفع الجثمان من على القضبان، وتجري الأجهزة الأمنية التحريات حول سبب انتحاره.