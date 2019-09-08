برلمانية: الجامعات تخالف قانون رعاية المبتكرين

قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الجامعات تخالف قانون رعاية المبتكرين، وتحمّل الأهالى رسوم تمويل صندوق رعاية المبتكرين، فى حين أنها هي الملتزمة بالدفع دون تحميل الأهالي فروقات الزيادة.



وأوضحت النائبة، في طلب إحاطة قدمته، أن القانون رقم 1 لسنة 2019، نص على إنشاء صندوق يسمى "صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ" يهدف إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاع الخاص والأهلي على القيام بذلك.



وتابعت أنه حسب المادة 4 يفُرض لصالح الصندوق أيضا رسم سنوي مقداره ( 2%) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية، مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات، و5% من التى تنشأ حديثا، ويصدر قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد هذا الرسم.



وأشارت إلى أنه بالمخالفة لهذا النص فرضت المدارس الرسوم على الأهالي، وجبايتها من خلال زيادة المصروفات، فى حين أن النص القانوني واضح، والرسوم تحصل من إجمالى المصروفات التى جمعتها الجامعات، بحيث يتم حسابها ودفعها من الجامعات وليس من الأهالى.



وطالبت وكيل صحة البرلمان، وزير التعليم العالي التدخل فورا لحماية أولياء الأمور، حيث أن هذه المصاريف الباهظة تقتل الانتماء وحب الوطن فى ابنائنا، ولابد من قرارات صارمة وقوية لحماية الطلبة وأولياء الأمور من جشع القائمين على المدارس والجامعات الخاصة.



كما طالبت بصدور بيان سنوى ينشر فى الصحف والمواقع الرسمية بمصاريف كل جامعة ومدرسة خاصة ولا يحصل من أي طالب أي مبلغ غير المعلن من الوزارة، بجانب الاهتمام بمنظومة الشكوى وتسديد المصروفات من خلال البنوك، وكذلك وضع لوائح جزاءات على المخالفين.



وحذرت النائبة: "إذا استمر الأمر على هذه الشاكلة، فسوف يصبح التعليم سلعة مثل أى سلعة فى مصر تُشترى من الأحياء الراقية بسعر والشعبية بسعر آخر".