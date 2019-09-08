شعبة الأدوات المكتبية: انخفاض في الأدوات المدرسية بنسبة 15% (فيديو)

قال محمد حسن، وكيل شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية، إن هناك انخفاضا في الأدوات المدرسية بنسب تتراوح بين 10 و15% هذا العام، نتيجة انخفاض سعر الدولار.



وأضاف "حسن"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أن معرض أهلا بالمدارس قد أقيم هذا العام دون قيمة إيجارية للشركات، والمكتبات المشاركة بالمعرض دون تحمل قيمة تجارية وهو ما نتج عنه عدم إضافة القيمة الإيجارية للأسعار المبيعة للمواطن.



وأشار "حسن"، إلى أن وزارة التموين قد نسقت بالتعاون مع الغرفة التجارية بأن تتحمل الأخيرة القيمة الإيجارية للمعرض، وهو ما يرفع عبء زيادة الأسعار عن المواطن.