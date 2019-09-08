"الحرية" بمطروح يطلق مبادرة "من حقي فرصة"

أطلقت أمانة حزب الحرية المصري بمحافظة مطروح، تحت رعاية الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب، والمحاسب أحمد مهنى الأمين العام، وياسرغنيم أمين المحافظة، مبادرة تحت عنوان "من حقي فرصة"، والتي تهدف إلى القضاء على الأمية.



وقال ياسر غنيم، إن الحزب سيفتتح فصلين بمقر الحزب، بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك عدد من الأساتذة المتخصصين.





وأكد أمين المحافظة، أن الحزب يسعى إلى نشر الوعي والمعرفة لدى المواطنين من خلال التعلم وتطوير الذات، مؤكدًا أن هناك استجابة عالية مع هذه الحملة، وأن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين الذين لم توفر لهم فرص للتعليم يقبلون من أجل المشاركة وتطوير الذات.



وتابع أن الحزب سوف يقوم بعدد من المراحل التي تختص بهذا الشأن حتى يتم استيعاب أكبر عدد ممكن من الراغبين في التعلم وفتح باب الأمل لديهم في أن يستطيعوا التعلم مجددًا وأن الفرصة لم تفت بعد.

