مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في الشرقية

لقى طفل مصرعه صعقًا بالكهرباء، صباح اليوم الأحد، أثناء لهوه بمحيط منزله بقرية ميت ربيعة بالشرقية.



تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منيا القمح، بمصرع "ع. ح. ش" 15 سنة، مقيم بقرية ميت ربيعة بدائرة مركز منيا القمح بالشرقية، صعقًا بالكهرباء.



وتبين أن الطفل أصيب بصعق من عامود إنارة بالشارع أثناء لهوه، فسقط جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الزقازيق الجامعي، وتحرير محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.