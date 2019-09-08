الأحد 08 سبتمبر 2019 الموافق 09 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

توظيف 104 آلاف امرأة في قطاع "التشييد" بالسعودية

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:20 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
بلغ عدد العاملين في قطاع التشييد والبناء نحو 2.5 مليون بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2019، استحوذت العمالة الأجنبية على نحو 78.8 %، والسعوديون على 21.2 %.

وفقا لبيانات رسمية، بلغ عدد العاملين في قطاع التشييد من الأجانب نحو 2.17 مليون عامل أجنبي يعملون في القطاع، مقابل 302.34 ألف موظف سعودي.

واستحوذت منطقة الرياض على النسبة الأعلى بـ30 في المائة بما يعادل 742.46 ألف يعملون في التشييد، والمنطقة الشرقية في المرتبة الثانية بنحو 642.35 ألف عامل، ومنطقة مكة المكرمة بنحو 553.42 ألف عامل.

وبلغ عدد الرجال في القطاع نحو 2.37 مليون موظف يعملون في هذا القطاع بنهاية الربع الأول من العام.
فيما وصل عدد الموظفات 103.8 ألف موظفة، النسبة الأعلى للسعوديات بنسبة 85.2 % بما يعادل 88.39 ألف موظفة سعودية مقابل 15.42 ألف موظفة أجنبية.

ونفذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 149 ألف زيارة تفتيشية ميدانية خلال الربع الأول في مختلف مناطق المملكة عبر نظام التفتيش المؤسسي "تمام"، نتج عنها ضبط نحو 23 ألف مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية.

وأوضحت الوزارة، حينها، أن الزيارات الميدانية التفتيشية تمت من خلال 700 مفتش، موزعين في مختلف المناطق، مبينة أن أبرز المخالفات التي ضُبِطت تركزت في توظيف وافدين في مهن مقصورة على السعوديين، وكذلك مخالفات لدليل تنظيم بيئة عمل المرأة.

وتلقت الوزارة نحو 4300 اعتراض على المخالفات المضبوطة في سوق العمل من قبل أصحاب العمل، تم حاليا قبول نحو 420 اعتراضا.

وأطلق نظام التفتيش المؤسسي "تمام" مطلع العام الجاري، بهدف تطوير وأتمتة جميع أعمال التفتيش، وتحسين جودتها مع تقليص الوقت المستغرق لإكمال عملية التفتيش، إضافة إلى تعزيز التعاون مع أصحاب العمل والمنشآت، ورفع المستوى العام حول تطبيق نظام العمل ولوائحه لإيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات.

يأتي النظام ضمن مشاريع التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية للوزارة، ويقوم بأتمتة أعمال التفتيش المكتبية والميدانية في منظومة متكاملة تمر بعدة مراحل بدءا باستقبال بلاغات التفتيش، مرورا بالإسناد والتفتيش والاعتماد، واستقبال الاعتراضات، حيث تُجَدْوَل الزيارات والحملات التفتيشية وتنفيذها بشكل آلي.

موضوعات متعلقة

منذ يومين

فندق الميراج بالساحل الشمالى يخرق القانون ويعتدى على حرمة الشاطئ

منذ حوالي 19 ساعة

«داعشيات جُدد».. منتقبات يعتدين على فتيات غير محجبات بالشوارع

منذ حوالي 18 ساعة

«وصلة هزار» تنتهي بقتل الزوج في العمرانية

منذ حوالي 14 ساعة

6 اعترافات لياسر برهامي تكشف الفضيحة الكبرى لـ«الإخوان»

ads

الصور

image description

مباراة منتخب مصر الأوليمبى والسعودية الودية

image description

بالصور .. كلبش 3 ولمس أكتاف وبركة تحصد جوائز قومي حقوق الإنسان

image description

عزاء والد الشاعر تامر حسين

image description

مصطفى حجاج وكريم محسن وساندى بحفل نادى حلوان

image description

"مستقبل وطن" بالسويس يواصل معرض المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة (صور)

الأكثر قراءة

ماذا قال أحمد موسى عن وفاة عبدالله مرسي؟

"بسبب تشابه أسماء".. كيف اكتشفت النيابة خيانة محمد مرسي بالصدفة؟

بالصور.. حكيم يتعرض لحادث مروع

«وصلة هزار» تنتهي بقتل الزوج في العمرانية

أيام زمان

مشهد أصر أحمد زكي على تمثيله فنسيه فريق العمل داخل ثلاجة الموتى

قصة الفنانة التى تولت زينب صدقي تغسيلها

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة فؤاد المهندس

تعرف على قصة سناء جميل مع "مجنون" هرب من الخانكة

الصحة

دراسة: توتر الحمل يؤدى إلى اضطرابات فى شخصية الأطفال

الصداع النصفى يهدد النساء بالإصابة بالخرف

دراسة جديدة تكشف علاقة الصداع بالخرف

العلماء يوجهون كريات الدم الحمراء بأشعة الليزر

الرئيس نيوز

الابن الرابع للملك سلمان.. تعرف على وزير الطاقة السعودي الجديد

التخطيط: خطة لتأهيل 7500 قيادة حكومية

ثلاثي ناري في هجوم بيراميدز أمام الزمالك بـ نهائي كأس مصر

140 قرشا حتى الآن.. 5 أسباب وراء استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه

منوعات

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للجامعات برقم الجلوس الآن

الظهور الرسمي.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019 | الثانوية العامة

حالياً.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019 لطلاب الثانوية العامة

ظهرت رسميًا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 بالرقم السري اليوم الأحد

كشكول

10 شروط لتحويلات طلاب المرحلة الثالثة.. تعرف عليها

"التعليم العالي": 3660 طالب وطالبة استنفذوا رغبات المرحلة الثالثة

تنسيق الأزهر 2019.. 13 ألف طالب سجلوا رغبات القبول بالكليات

مجاهد لـ"كشكول": طلاب اللغات تقدموا لأول مرة للالتحاق بالمدارس التطبيقية

إسلام سياسي

الإفتاء: النبى شهد لجيش مصر بالخيرية

جبهة مورو "المسلحة" تبدأ بتسريح مقاتليها فى الفلبين

الشرطة العراقية: سقوط جرحى بانفجارعبوة ناسفة وسط بغداد

الجيش الوطني الليبي: تدمير آليات لميليشا الوفاق في طرابلس


زيت وسكر

ماذا قال الرئيس عن مشروعات الصرف الصحى بالصعيد؟

سيارات متنقلة لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

استغاثة جماعية لمعلمات الأقصر ضد قرار مد الإنتداب

اكتشاف طبي جديد حيرجعك شباب.. التفاصيل!

مقالات الرأي
ماجد حبته
شهيد الـ«Cialis» والمخدرات!
د. منى حلمى
الأشياء المشتركة بين ممارسة «الكتابة» وممارسة «الحب»
بسنت حسن
سقوط الاتحاد السوفيتي
د.كريمة الحفناوى
الثقافة والفن وحماية المرأة
المزيد

الثقافة

حلقة نقاشية حول "المسرح المستقل"

ختام مبهر لمهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية (صور)

ختام مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية

"عاصفة في الجنة".. ترجمة جديدة لـ"ستيفان زفايغ" عن دار تبارك

صفحتنا ع الفيس بوك