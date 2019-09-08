سقوط عصابة سرقة السيارات بالإكراه في أسوان

ألقت الأجهزة الأمنية في أسوان القبض على عصابة لسرقة السيارات وبحوزتهم أسلحة نارية استخدموها في تهديد ضحاياهم.



تبلغ لمركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان، من سائق 32 سنة، بسرقة السيارة الميكروباص قيادته بدائرة المركز، فتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، عامل، سائقين، وربة منزل، ولثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وعُثر بحوزتهم على بندقية آلية، 2 فرد محلى الصنع، 12 طلقة نارية من ذات العيار، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات، وأقروا بحيازتهم الأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي.



وأرشد المتهمون على السيارة المُبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.