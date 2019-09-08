فرض حظر التجول في كشمير بعد اشتباكات خلال إحياء ذكرى الحسين

قال مسئولون وشهود عيان إن الهند فرضت، اليوم الأحد، حظرا للتجول في عدة مناطق من إقليم كشمير، المتنازع عليه، بعد اشتباكات بين قوات الأمن وشيعة شاركوا في مسيرة لإحياء ذكرى وفاة الإمام الحسين.



وصرح مسئولون لرويترز بأن 12 على الأقل من السكان المحليين وستة من قوات الأمن أصيبوا في الاشتباكات التي وقعت، مساء أمس السبت، بين المشاركين في المسيرة والقوات التي حاولت منعهم.



وقال مسئول هندي لرويترز، طالبا عدم ذكر اسمه، إن القوات أطلقت الغاز المسيل للدموع وطلقات الرش لمواجهة الحشود التي أصرت على استكمال المسيرة ورشقت قوات الأمن بالحجارة.



وأضاف: "استمرت الاشتباكات حتى وقت متأخر من الليل، وأطلقت القوات الغاز المسيل للدموع وطلقات الرش".



ولم ترد متحدثة باسم وزارة الداخلية الهندية على طلب تعليق.



ووقعت تلك الاشتباكات في منطقتين تقطنهما أغلبية شيعية في سريناجار المدينة الرئيسية بالشطر الهندي من إقليم كشمير.



وفرضت قوات الأمن إجراءات مشددة على طول طريق المسيرة الممتد لخمسة كيلومترات ويمر عبر وسط المدينة.