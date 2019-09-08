فيديو.. الآلاف يستقبلون البابا فرنسيس قبل القداس في مدغشقر

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" مقطع فيديو من استقبال الآلاف للبابا فرنسيس قبل القداس بمدغشقر، اليوم الأحد.



ويترأس بابا الفاتيكان فرنسيس القداس، في مدغشقر، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها حاليا في الدولة الإفريقية.



ويرجع تاريخ آخر زيارة لحبر أعظم إلى مدغشقر لما قبل ثلاثين عاما، قام بها آنذاك البابا يوحنا بولس الثاني.





