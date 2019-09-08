حبس عاطل لحيازته 10 آلاف قرص مخدر في الإسكندرية

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، الأحد، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 10 آلاف قرص مخدر بقصد الاتجار، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الكيماوي للفحص.



تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة مكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية باتجار عاطل في العقاقير المخدرة، بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.



تم عمل كمين بمعرفة ضباط مباحث القسم وألقي القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 10 آلاف قرص مخدر من عقار "الترامادول"، و3 هواتف محمولة ومبلغ مالي.



وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار بها وترويجها على عملائه، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.