اليوم.. استكمال التحقيق مع عمرو أديب

تستكمل لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، التحقيق في الشكوى المقدمة من نقابة أطباء الإسكندرية، وأحد الصيادلة، ضد إحدى حلقات الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر".



واتهمت الدعوى عمرو أديب، بإهانة الدواء المصري، ما تسبب في إحباط المرضى، وذلك بحديثه عن بعض الأدوية.



وتضمنت الشكوى أن "أديب" تحدث عن الدواء بطريقة غير علمية، لاسيما أنه ليس طبيبًا، مما أصاب مرضى التأمين الصحي بالهلع والفزع، بسبب ما اعتبرته الشكوى "أكاذيب" تحدث بها.



وأكدت الشكوى، أن "أديب" عمم بعض الأخطاء التي قد تحدث في حالات فردية محددة، مما تسبب في قلق للمرضى، وهو ما يعد مخالفة للمعايير الإعلامية.