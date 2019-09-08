الأسهم السعودية تبدأ تداولاتها على ارتفاع 8072 نقطة

بدأت الأسهم السعودية تداولاتها على مكاسب خلال أولى جلسات الأسبوع، حيث ارتفعت السوق السعودية بنحو 17 نقطة عند مستوى 8072 نقطة، بما يعادل نحو 0.2 في المائة.



وسجلت التداولات خلال الافتتاح نحو 293.6 مليون ريال، وذلك عبر تداول 15.4 مليون سهم تمت على نحو 12.8 ألف صفقة، فيما ارتفعت نحو 117 شركة مقابل تراجع 38 شركة.



وتصدر سهم شركة "باتك" المكاسب بنحو 7.4 في المائة، مدعومة بأخبار الشركة التي أعلنتها اليوم، حيث وقعت شركة تابعه لها عقدين لإنشاء وتطوير واستثمار وتشغيل مواقف سيارات ذكية لمدة 25 سنة، بقيمة إجمالية بلغت 1.24 مليار ريال، وذلك مع وزارة الشئون البلدية والقروية.