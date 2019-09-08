غدًا.. ضياء الميرغني يكشف أسرار مسيرته في "واحد من الناس"

يواصل الإعلامي د. عمرو الليثي من خلال برنامج "واحد من الناس" تحقيق حلم المواطنين من خلال فقرة حقق حلمك، حيث يلقي الضوء على نماذج تمتلك قوة خارقة، والفقرة الأخيرة هي أم شجاعة استطاعت إرجاع ابنتها المخطوفة بعد 3 سنوات.



ويستضيف "الليثي" في الفقرة الفنية الفنان ضياء الميرغني في ظهور خاص ببرنامج "واحد من الناس" ويكشف أسرار خاصة تذاع لأول مرة عن نشأته وكيف دخل إلى عالم الفن، وأبرز المحطات الفنية في حياته وأهم أعماله التي لاقت استحسان الجمهور، ويقدم باقة من الأشعار الخاصة من تأليفه في كافة المجالات.



يذاع "واحد من الناس" غدًا الإثنين، في التاسعة والنصف مساءً، عبر شاشة قناة النهار.