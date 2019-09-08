ضبط المتهمين بسرقة 895 ألف جنيه من شركة ألبان بالبحيرة

نجحت الأجهزة الأمنية بالبحيرة في ضبط مرتكبي واقعة سرقة 895 ألف جنيه بالإكراه من ثلاثة موظفين بشركة ألبان.



تبلغ لمركز شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة، من سائق، فرد أمن، وأمين خزينة بشركة ألبان وأغذية، أنه أثناء سيرهم بسيارة تابعة للشركة عملهم بطريق الإسكندرية- دمنهور بدائرة المركز وبحوزتهم 895 ألف جنيه لتوزيعه على موردي الألبان المتعاملين مع الشركة، فوجئوا باعتراض سيارة ميكروباص يستقلها 4 أشخاص طريقهم، وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وهددوهم واستولوا منهم على المبلغ المالي المُشار إليه وفروا هاربين.



تم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية مدير الأمن العام، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم 5 أشخاص من بينهم مشرف أمن بذات الشركة، وجميعهم مُقيمون بدائرة قسمي أول وثان الرمل بالإسكندرية.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط ثلاثة بحوزتهم 873 ألف جنيه، 2 طبنجة صوت، سنجة، والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.



وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة على النحو السابق الإشارة إليه، وقرر مشرف الأمن بالتخطيط لارتكابها وإمداد أحد المتهمين "شقيقه" بمعلومات عن خط سير السيارة والمبالغ المالية التي بحوزتهم والمكان الأمثل لاعتراض المجني عليهم والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط الهاربين.