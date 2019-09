مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها

ينتظر الملايين من عشاق الساحرة المستديرة اليوم الأحد، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم وبالأخص الجمهور المصري الذي ينتظر حسم نهائي كأس مصر في لقاء ساخن بين الزمالك وبيراميدز على ملعب برج العرب في الإسكندرية.





مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة



بيراميدز Vs الزمالك 8:00 على قناة ON Sport





مواعيد مباريات تصفيات يورو 2020 والقنوات الناقلة



أرمينيا Vs البوسنة والهرسك 3:00 على قناة beIN SPORT HD 1



سويسرا Vs جبل طارق 6:00 على قناة beIN SPORT HD 2



جورجيا Vs الدنمارك 6:00 على قناة beIN SPORT HD 3



رومانيا Vs مالطة 6:00 على قناة beIN SPORT HD 1



فنلندا Vs إيطاليا 8:45 على قناة beIN SPORT HD 2



اليونان Vs ليشتنشتاين 8:45 على قناة beIN SPORT HD 3



السويد Vs النرويج 8:45 على قناة beIN SPORT HD 4



إسبانيا Vs جزر قاروه 8:45 على قناة beIN SPORT HD 1





مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا لكأس العالم

ليسوتو Vs إثيوبيا 3:00



زيمبابوى Vs الصومال 3:00



تنزانيا Vs بوروندى 3:00



غينيا الإستوائية Vs جنوب السودان 6:00



سيراليون Vs ليبيريا 6:30