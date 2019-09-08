نجمة التنس كيربر تتعاقد مع المدرب ديرك داير

تعاقدت نجمة التنس الألمانية أنجليك كيربر، المصنفة الأولى على العالم سابقا، مع المدرب المؤقت ديرك داير من أجل الجولة الآسيوية المقبلة.



وفسخت كيربر، الفائزة بـ 3 ألقاب في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى عقدها مع المدرب راينر شوتلر، بعد خروجها من الدور الثاني لبطولة ويمبلدون.



وخاضت كيربر، بطلة أمريكا المفتوحة عام 2016 نسخة العام الحالي من البطولة الأمريكية بدون مدرب لتخرج من الدور الأول بهزيمتها على يد كريستينا ملادنوفيتش.



وجاء خروج كيربر من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز) في أعقاب خروجها من الدور الأول أيضا ببطولتي تورنتو وسينسيناتي.



وقد سبق لداير لاعب التنس السابق أن تولى تدريب الفريق الألماني في كأس الاتحاد لتنس السيدات، وجمعته علاقة عمل سابقة مع كيربر.