ضبط 890 هاربًا من تنفيذ الأحكام فى أسوان

شنت الأجهزة الأمنية بأسوان، حملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام والخارجين عن القانون، تحت رعاية اللواء محمد عمارة مدير الأمن.



وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 890 حكما قضائيا، وهم عبارة عن 181 حكم حبس جزئي، و33 حكم حبس مستأنف، بالإضافة إلى 468 أحكام غرامات، و204 مخالفات.



تحررت المحاضر اللازمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وستتولى النيابة تحقيقاتها.



وذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان برئاسة اللواء محمد عمارة مدير الأمن، بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع، لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة، فضلًا عن الأسلحة النارية دون ترخيص وغيرها من الممنوعات.