نيويورك يقتنص صدارة المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي

سجل المهاجم الباراجوياني الشاب خيسوس ميدينا هدفين ليقود فريقه نيويورك سيتي إلى قلب تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز ثمين 2 1 على نيو إنجلاند ريفوليوشن مساء السبت في الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين.



واهدر لوس أنجليس اف سي نقطتين ثمينتين في صدارة مجموعة الغرب بعد تعادله بصعوبة مع مضيفه أورلاندو سيتي 2 2.

وفي باقي المباريات اكتسح تورنتو مضيفه سينسيناتي 5 1 وفاز كولورادو رابيدز على سياتل ساوندرز 2 صفر وبورتلاند تمبرز على سبورتينج كانساس سيتي 2.1



وانتزع نيويورك سيتي صدارة مجموعة الشرق رافعا رصيده إلى 53 نقطة بفارق نقطتين أمام فيلادلفيا يونيون بعدما حقق انتصاره الخامس على التوالي في المسابقة وتجمد رصيد نيو إنجلاند ريفوليوشن عند 39 نقطة في المركز السادس بنفس المجموعة.



وأنهى ريفوليوشن الشوط الأول لصالحه بهدف مبكر للغاية سجله خوان كايسيدو في الدقيقة الثانية من المباراة ولكن زميله أنطونيو ملينار طرد في الدقيقة التاسعة من المباراة.



واستغل نيويورك سيتي النقص العددي في صفوف ضيفه وانتزع فوزا غاليا في الشوط الثاني بهدفين سجلهما خيسوس ميدينا في الدقيقتين 70 و90 من ضربة جزاء.

