ضبط 3 بنادق آلية وخرطوش و40 كيلو بانجو فى أسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الأحد، من القبض على 11 متهما بحوزتهم 3 بنادق آلية وخرطوش، و40.5 كيلو بانجو، بالإضافة إلى كمية من الحشيش، وكمية من الأسلحة.



وتلقى اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بالقبض على 11متهمًا، بحوزتهم 2 بندقية آلية، وبندقية خرطوش، و2 فرد محلي، وطبنجة، بالإضافة إلى كمية من نبات البانجو المخدر تزن 40.5 كيلو جرام، وكمية من نبات الحشيش المخدر تزن 400 جرام.



وتحررت المحاضر اللازمة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وستتولى النيابة العامة تحقيقاتها.



وذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع، لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية دون ترخيص وغيرها من الممنوعات.