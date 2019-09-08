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اقتصاد

هيرميس تنفذ صفقة بيع 8.4% من أسهم "ابن سينا فارما" فى البورصة

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 09:51 ص
جريدة الدستور
اكرم عمران
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أعلنت المجموعة المالية هيرميس – المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة – عن نجاح إتمام صفقة بيع 69.1 مليون سهم من شركة ابن سينا فارما «ISPH.CA»، مما يمثل 8.4% من أسهم الشركة في السوق الثانوي بالبورصة المصرية.

وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الطرح وتقديم خدماتها الاستشارية للأطراف البائعة وهم عائلة عبد الجواد وعائلة محجوب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD».

وفي هذا السياق أشاد محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس بقدرة قطاعي الترويج والوساطة على نجاحهم في إتمام صفقة أخرى في أقل من شهر على طرح شركة فوري في البورصة المصرية، حيث تعد سادس صفقات سوق المال خلال العام الحالي بعد أن نجحت الشركة في إتمام صفقات بعدة أسواق مثل السوق السعودي "تداول" وبورصة لندن والبورصة المصرية.

ومنذ انشائها عام 2001، تعتبر شركة ابن سينا فارما الأسرع شركة نموًا وثاني أكبر موزع للأدوية في مصر. وتقوم الشركة بتوزيع محفظة متنوعة ومتكاملة من المنتجات الدوائية من أكثر من 350 شركة مصرية ودولية إلى شبكة عملاء تضم أكثر من 42 ألف صيدلية ومستشفى ومحلات تجزئة ومتاجر جملة، كما أن الشركة تمتلك أسطول يضم أكثر من 670 سيارة تقوم بأكثر من 460 ألف عملية توصيل شهريًا.

ومن جانبه أكّد مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، أن الشركة استفادت من شبكة عملائها الدولية وخبرتها في صفقات سوق المال للانتهاء من الصفقة في زمن قياسي، كما أن جاذبية شركة ابن سينا وإقبال المستثمرين على القطاعات الدفاعية مثل الأدوية والرعاية الصحية كانا من عوامل نجاح الصفقة.

يذكر أن الصفقة تمثل سادس صفقات سوق المال التي نفذتها المجموعة المالية هيرميس بمختلف الأسواق منذ بداية عام 2019، حيث تأتي في أعقاب صفقة طرح أسهم فوري وصفقة إصدار أسهم إضافية لصالح الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" بالبورصة المصرية، وصفقة الطرح العام الأولي لشركة Finablr ببورصة لندن، وهي الشركة الرائدة في تقديم حلول وخدمات الدفع على الساحة العالمية، وكذلك صفقة بيع حصة 31.5% من أسهم مجموعة مستشفيات كليوباترا بالبورصة المصرية، فضلًا عن تنفيذ الطرح العام الأولي لشركة المراكز العربية بالسوق السعودية "تداول".

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