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اقتصاد

الصين تحقق 33.7 مليار دولار فائضا تجاريا فى أغسطس

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 09:45 ص
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حققت الصين فائضا تجاريا قيمته 239.6 مليار يوان (حوالي 33.7 مليار دولار) خلال شهر أغسطس الماضي، بزيادة 41.8% عن الفترة ذاتها العام السابق.

وذكرت مصلحة الجمارك العامة الصينية - في أحدث بيانات أصدرتها اليوم - أن التجارة الخارجية للبلاد ارتفعت بنسبة 3.6% على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مع توسع فائضها التجاري بنسبة 46% خلال هذه الفترة.

وأضافت المصلحة أن الاتحاد الأوروبي ظل أكبر شريك تجاري للصين خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، حيث ارتفع حجم التجارة الثنائية بنسبة 9.7% مقارنة بالعام السابق إلى 15ر3 تريليون يوان (443 مليار دولار)، ثم رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بزيادة 11.7% مسجلة 2.74 تريليون يوان (347 مليار دولار)، والولايات المتحدة بانخفاض 9% مسجلة 2.42 تريليون يوان (340 مليار دولار).

وتابعت أن حجم تجارة الصين مع دول الحزام والطريق بلغ 83ر5 تريليون يوان (821 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى أغسطس، مرتفعا بـ 9.9% على أساس سنوي، وبزيادة 6.3 نقطة مئوية عن المعدل العام، وهو ما يمثل 29% من إجمالي حجم التجارة الصيني.

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