فلامنجو يعزز صدارته للدوري البرازيلي

انفرد فلامنجو بصدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم بفوزه الثمين 3 صفر على مضيفه أفاي مساء السبت في المرحلة الثامنة عشرة من المسابقة.



وشهدت نفس المرحلة مساء السبت أيضا فوز بالميراس على مضيفه جوياس 2 1 وباهيا على مضيفه فاسكو دا جاما 2 صفر



وفلوميننسي على مضيفه فورتاليزا 1 صفر وانترناسيونال على ساو باولو بنفس النتيجة وتعادل كورينثيانز باوليستا مع سييارا 2 2.



ولقن فلامنجو مضيفه أفاي درسا قاسيا وتغلب عليه بثلاثية نظيفة سجلها جابرييل باربوسا وبابلو ماري ورينيير في الدقائق 11 و32 و53 ليرفع رصيده إلى 39 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام سانتوس شريكه السابق في الصدارة.



وتجمد رصيد أفاي عند عشر نقاط في المركز العشرين الأخير.



وفاز بالميراس على مضيفه جوياس بهدفين مقابل هدف ليتقدم إلى المركز الثالث رافعا رصيده إلى 33 نقطة وتوقف رصيد جوياس عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر.



وتقدم رافاييل دوس سانتوس بهدف لجوياس في الدقيقة 20 ولكن ويليان رد بهدف التعادل لبالميراس في الدقيقة 81 وتكفل جوستافو سكاربا بهدف الفوز القاتل للفريق الضيف في الوقت بدل الضائع.