22 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين الفلسطينيين فى أغسطس

رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم الأحد، 22 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين في الأرض الفلسطينية خلال شهر أغسطس الماضي.



وقالت "وفا" في تقريرها الشهري، إن انتهاكات قوات الاحتلال بحق الصحفيين ما زالت متواصلة ومتعمدة، وذلك من أجل إخفاء حقيقة ما يجري من انتهاكات وجرائم بحق المواطنين المدنيين العزل.



وأشارت إلى أن الصحفيين الفلسطينيين يتعرضون لانتهاكات إسرائيلية ممنهجة وبالغة الخطورة، لا تعيق عملهم فحسب، بل تصل إلى حد تهديد حياتهم، حيث يتعرض هؤلاء الصحفيون بشكل يومي وممنهج لإطلاق النار الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيلة للدموع والاعتقال الذي أصبح روتينيا تماما مثل أسلوب الضرب والإهانة وعرقلة مهامهم الذي يتبعه جنود الاحتلال الإسرائيلي.



وذكرت "وفا"، أن الشهر الماضي شهد العديد من الإصابات والاعتقالات ضد الإعلاميين الفلسطينيين وحرية التعبير حيث سجلت 22 انتهاكا بحقهم.



وأوضحت أن عدد المصابين من الصحفيين جراء إطلاق العيارات المطاطية وقنابل الغاز المسيلة للدموع والاعتداء بالضرب المبرح، بالإضافة إلى اعتداءات أخرى بلغ 11 مصابا، أما عدد حالات الاعتقال والاحتجاز وسحب البطاقات وإطلاق النار التي لم ينتج عنها إصابات فقد بلغت هي الأخرى 11 حالة.