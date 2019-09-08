واردات فول الصويا إلى الصين تسجل أعلى مستوى

سجلت واردات فول الصويا إلى الصين أعلى مستوى خلال 15 شهرا في أغسطس الماضي، بعد أن كثف أكبر المشترين في العالم عمليات الشراء لتكوين المخزونات وسط الغموض التجاري مع الولايات المتحدة.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء نقلا عن بيانات الجمارك الرسمية أن الصين اشترت 9.48 مليون طن من فول الصويا الشهر الماضي، معظمها منذ مايو 2018، مقابل 8.64 مليون طن في يوليو الماضي، و9.15 مليون طن في أغسطس2018.



ولكن إجمالي الواردات من يناير إلى أغسطس هذا العام انخفض بنسبة 9.2% عنه في الفترة نفسها العام الماضي، لتصل إلى 56.32 مليون طن.



وأشارت بلومبرج إلى أن الصين يمكن أن تستأنف شراء فول الصويا من الولايات المتحدة إذا أحرز البلدان تقدما في المحادثات التجارية عندما يجتمعان في أكتوبر المقبل.



ويحتمل أن تعاني الصين من نقص في فول الصويا في الربع الأخير من العام الجاري إذا لم تكن المحادثات ناجحة.