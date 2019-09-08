فيديو.. ارتفاع الرطوبة اليوم وانخفاض الحرارة الأيام المقبلة

وأشار "عبدالعال"، إلى أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة، لافتًا إلى تحسن واستقرار الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة.





قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الأحد يشهد ارتفاعا في نسب الرطوبة، مما يؤدي لتكون الشبورة المائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.وأضاف "عبد العال"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن هناك نشاطا للرياح على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.