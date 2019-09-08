اليوم.. صرف منحة عيد الأضحى للعمالة غير المنتظمة بالمنوفية

تبدأ مديرية القوى العاملة بالمنوفية، بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد، في صرف منحة عيد الأضحى لهذا العام، اليوم الأحد ولمدة شهر، وذلك من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، للعمال المسجلين بإدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية بواقع 500 جنيه لكل عامل.



وعلى جميع العمال المسجلين بالإدارة التوجه إلى أقرب مكتب بريد على مستوى الجمهورية، ومعهم بطاقة الرقم القومي (سارية) لصرف المنحة المستحقة.



يأتي ذلك بناءً على توجيهات وزير القوى العاملة، وبإشراف وتعليمات عفيفي محمد عفيفي وكيل الوزارة مدير المديرية.