لاعبة التنس الألمانية كيربر تستعين بالمدرب المؤقت ديرك داير

تعاقدت نجمة التنس الألمانية انجيلكه كيربر المصنفة الأولى على العالم سابقا مع المدرب المؤقت ديرك داير من أجل الجولة الآسيوية المقبلة.



وفسخت كيربر الفائزة بثلاثة ألقاب في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى عقدها مع المدرب راينر شوتلر بعد خروجها من الدور الثاني لبطولة ويمبلدون.



وخاضت كيربر بطلة أمريكا المفتوحة عام 2016 نسخة العام الحالي من البطولة الأمريكية بدون مدرب لتخرج من الدور الأول بهزيمتها على يد كريستينا ملادنوفيتش.



وجاء خروج كيربر من فلاشينج ميدوز في أعقاب خروجها من الدور الأول أيضا في بطولتي تورنتو وسينسيناتي.



وسبق لداير لاعب التنس السابق أن تولى تدريب الفريق الألماني في كأس الاتحاد لتنس السيدات وجمعته علاقة عمل سابقة مع كيربر.

