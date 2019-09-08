الكويت وبنجلاديش يبحثان تعزيز التعاون الأمنى

بحث وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق عصام النهام مع قائد البعثة العسكرية البنجلاديشية لدى الكويت العميد ركن محمد عبدالمجيد، سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.



وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية الكويتية إن النهام وعبدالمجيد بحثا - خلال لقائهما - سبل تبادل الخبرات بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



ونقل البيان عن قائد البعثة العسكرية البنجلاديشية لدى الكويت القول إن الموضوعات المهمة التي تم بحثها خلال اللقاء، ستؤدي إلى مزيد من ترسيخ التعاون بين الجانبين، مؤكدا في الوقت نفسه قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الصديقين.