أفغانستان: السلام الحقيقى مرهون بقبول طالبان وقف العنف

قال مكتب الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم الأحد إن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا عندما توقف حركة طالبان العنف وتجري محادثات مباشرة مع الحكومة.



جاءت التصريحات تعليقا على إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات سلام مع "كبار زعماء" طالبان في مجمع رئاسي في كامب ديفيد ف ي ماريلاند. وقال مكتب غني "السلام الحقيقي سيتحقق عندما توافق طالبان على وقف إطلاق النار".



وقال ترامب يوم السبت إنه ألغى محادثات السلام بعد إعلان الحركة مسئوليتها عن هجوم في كابول الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل جندي أمريكي و11 شخصا آخرين.



وأضاف أنه كان يعتزم أيضا الاجتماع مع الرئيس الأفغاني.