إيران: لا خطط لرفع مستوى تخصيب اليورانيوم لأكثر من 20%

أعلنت إيران إنه ليس لديها خطط بعد لرفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 20% بينما تعزز جهودها لتطوير أنماط جديدة من أجهزة تخصيب اليورانيوم كإجراء مضاد ردا على العقوبات الاقتصادية الأمريكية.



وقال بهروز كمال أفندي من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن إيران بدأت أمس السبت بتشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة لتعزيز أعمال التطوير.



وقال إن أجهزة الطرد المركزي الجديدة قادرة على معالجة اليورانيوم بسرعة أكبر بعدة مرات وإنها ستساعد في زيادة مخزون اليورانيوم.



ولكنه شدد على أن إيران ستسمح لمفتشي الأمم المتحدة بمواصلة مراقبة المواقع في البلاد وأن طهران لا تخطط لتخصيب اليورانيوم بمستوى يتجاوز 20% بالرغم من قدرتها على القيام بذلك.



وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن الخميس أن إيران ستتخذ الخطوة الثالثة المتمثلة في تطوير أجهزة طرد مركزي جديدة لأن بلاده لا تحصل على المنافع الاقتصادية التي وعدت بها في الاتفاق النووي لعام 2015.