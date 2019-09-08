سعر اليورو الأوروبي اليوم

استقر سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم، حيث بلغ سعر اليورو في تعاملات البنك الأهلي المصري 18.12 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع.



وجاء سعر اليورو في عدد آخر من البنوك، كالتالي:



سعر اليورو في البنك المركزي

18.16 جنيه للشراء.

18.31 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك الأهلي المصري

18.12 جنيه للشراء.

18.34 جنيه للبيع.



سعر اليورو في بنك مصر

18.12 جنيه للشراء.

18.34 جنيه للبيع.



سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib

18.09 جنيه للشراء.

18.30 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك البركة

18.19 جنيه للشراء.

18.48 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى مصرف أبوظبى الإسلامى

18.49 جنيه للشراء.

18.70 جنيه للبيع.