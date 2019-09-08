نفرتيتي وأسرار الحياة الفرعونية في مركز فني أمريكي 11 سبتمبر

يعرض مركز فني في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من الحادي عشر من سبتمبر المقبل وحتى منتصف أكتوبر المقبل، حدثا فينا ضخما يسرد الكثير من أسرار وتفاصيل الحياة المصرية القديمة الفرعونية.



ومن المقرر عرض صورا جديدة للتثمال المصري الكبير الخاص بنفرتيتي (الملكة فائقة الجمال)، كما سيعرض أيضا العديد من الأعمال الفنية المصرية القديمة والنحت والمجوهرات في احتفالية خاصة جدا بالفن المصري القديم.



يذكر أنه تم عرض تمثال الملك الصبي الملك الصغير توت عنخ آمون في متحف فرنسا بباريس، وقالت سلطات المتحف إن عدد زوار معرض توت عنخ امون حطم الرقم القياسي لعدد الزوار منذ افتتاح المعرض في ثمانينات القرن الماضي.