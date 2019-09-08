وصول ممثل المنظمة الدولية للطاقة النووية إلى طهران

وصل منذ قليل القائم بأعمال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا، إلى طهران لبحث أزمة الملف النووي الإيراني.



وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن فيروتا سيلتقى اليوم الأحد، مع كبار المسئولين الإيرانيين، وذلك في إطار عمليات المراقبة المنصوص عليها فى الاتفاق الموقع بين الدول الكبرى وإيران عام 2015 بشأن البرنامج النووى الإيراني.



وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أن فريق المفتشين التابع لها في إيران يقوم في الوقت الراهن بمتابعة ما تردد عن قيام طهران بحقن غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزى المتطورة، بالمخالفة لنصوص الاتفاق الخاص بالبرنامج النووى الإيراني.



وقالت الوكالة الدولية إنها على علم - أيضا - بالتقارير المتعلقة بالأبحاث وعمليات التطوير التي تقوم بها إيران لأجهزة الطرد المركزي، وأن فريق التفتيش الموجود في طهران سوف يرفع تقريرا عن الانشطة الإيرانية إلى مقرها فى فيينا.