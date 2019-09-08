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عالم

الاحتلال يستولى على 100 دونم من قرى جنوب نابلس

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 07:38 ص
الاحتلال يستولى على
الاحتلال يستولى على 100 دونم من قرى جنوب نابلس
وكالات
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استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على نحو 100 دونم من أراضي قرى قريوت وجالود جنوب نابلس، وترمسعيا التابعة لمحافظة رام الله.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال سلمت أهالي قريوت وجالود قرارا بالاستيلاء على نحو 100 دونم من أراضي القريتين، إضافة إلى بلدة ترمسعيا شمال رام الله، بهدف توسعة أعمال البناء في مستوطنة "شيلو".

وأضاف "أن الأراضي تقع في منطقتين يطلق عليهما تين العين ورأس مويس حوض رقم (1) من أراضي قريوت، وحوض رقم (12) من أراضي جالود جنوب نابلس، فيما قررت الاستيلاء على أراض من حوض رقم (10)، وحوض رقم (3) منطقة شعب المصري من أراضي ترمسعيا.

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