اليابان تلغي رحلات جوية وخدمات قطارات تأهبا لإعصار فاكساي

تأهبت اليابان للإعصار فاكساي اليوم الأحد بإلغاء بعض خدمات القطارات والرحلات الجوية في طوكيو، مع توقع أن تجتاح المنطقة رياح مدمرة تصل سرعتها إلى 216 كيلومترا في الساعة وأمطار غزيرة خلال الليل وذلك حسبما قالت هيئة الأرصاد الجوية باليابان.



وأضافت الهيئة إن فاكساي قد يؤدي إلى هطول أمطار يبلغ ارتفاعها 300 مليمتر خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة.



وقالت على موقعها الإلكتروني " قد تشتد الرياح والأمطار فجأة لتسبب عواصف عاتية في البحر وهناك احتمال هبوب رياح تحطم الرقم القياسي في العاصمة ومناطق أخرى".



وحذرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية(إن.إتش.كيه) من أن رياحا عالية السرعة قد تسقط خطوط الكهرباء وتلحق أضرارا بالمنازل في حين قد تؤدي الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وانهيارات أرضية.



واستعدادا لذلك قالت شركة خطوط السكك الحديدية المركزية باليابان إنها ستلغي أو تعلق نحو 50 من خدمات القطار الرصاصة بين طوكيو وأوساكا من الساعة 0900 بتوقيت جرينتش وحذرت من احتمال حدوث عمليات تأخير إضافية وتغييرات في وجهات الرحلات بسبب العاصفة.



وقالت شركة الخطوط الجوية اليابانية إنها ألغت نحو 20 رحلة من وإلى مطاري طوكيو اليوم الأحد وحذرت من حدوث مزيد من عمليات الإلغاء والتأخير.