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عالم

الفلبين تساعد 12 من مواطنيها محتجزين فى إيران بتهمة تهريب البترول

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 07:36 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت الحكومة الفلبينية اليوم الأحد، أنها ستقدم المساعدة إلى 12 فلبينيا من أفراد طاقم زورق سحب ألقت إيران القبض عليهم بزعم تهريب البترول.

وكانت السفينة تحمل أكثر من 290 ألف لتر من زيت الغاز، وفقًا لرئيس خفر السواحل في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الفلبينية "أن سلطات خفر السواحل أبلغت [سفارة الفلبين في طهران] أن التحقيق جار بشأن قيام الطاقم بتهريب مزعوم للنفط ".

وأضاف البيان "بمجرد إثبات ذلك ستحال القضية إلى المحكمة المحلية"، مضيفا " أن السفارة تسعى للحصول على المزيد من البيانات الحديثة عن حالة البحارة، وهي على استعداد لتقديم المساعدة عند الحاجة ".

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