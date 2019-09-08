المحتجون فى هونج كونج ينقلون رسالتهم إلى القنصلية الأمريكية

يعتزم المحتجون المطالبون بالديمقراطية في هونج كونج نقل رسالتهم إلى القنصلية الأمريكية، اليوم الأحد، بعد ليلة أخرى من العنف في الأسبوع الرابع عشر من الاضطرابات التي تشهدها المدينة التي تحكمها الصين.



وحث وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، يوم السبت، الحكومة الصينية على ضبط النفس في هونج كونج.



ووجه إسبر هذا النداء في باريس في الوقت الذي منعت فيه الشرطة المحتجين من قطع طرق الوصول إلى المطار الدولي بالمدينة وأطلقت الغاز المسيل للدموع لثاني ليلة على التوالي في منطقة مونج كوك ذات الكثافة السكانية.



وأضرم المحتجون النار في الشوارع وألقت الشرطة القبض على عدة محتجين.



وعادت هونج كونج إلى حكم الصين في عام 1997 بموجب صيغة "بلد واحد ونظامان" التي تضمن تمتع سكان المدينة بحريات لا يُسمح بها في بر الصين الرئيسي. ويخشى كثيرون من سكان هونج كونج أن تقلص بكين هذا الحكم الذاتي.



وتنفي الصين اتهامات التدخل وتقول إن هونج كونج شأن داخلي.



ونددت بالاحتجاجات متهمة الولايات المتحدة وبريطانيا بإثارة الاضطرابات وحذرت من الإضرار بالاقتصاد.