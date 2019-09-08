الرئيس المؤسس لناميبيا ينعى موجابي

قال الرئيس المؤسس لناميبيا، سام انجوما، السبت، إن الرئيس الزيمبابوي الراحل روبرت موجابي، سيبقى في الذاكرة باعتباره من أبرز القادة الرمزيين الذين ناضلوا من أجل تحرير وطنهم وأفريقيا.



وباعتباره صديقًا وثيقا لموغابي، أصدر انجوما رسالة رسمية مصورة عبر مؤسسته، قال فيها إن الرئيس الراحل يعود لعموم أفريقيا، وأخ عزيز.



وقال انجوما أيضا: "سيبقى في الذاكرة كرجل ظل صامدًا عندما اهتز آخرون.. إنه رمز إيقوني لعموم أفريقيا.. ونيابة عن قدامى المناضلين التحرريين لنامبيبا وباسمي شخصيًا، أود أن أعرب عن أعمق المواساة والتعازي القلبية لعائلته ولعموم الناس الثوريين في زيمبابوي".



كان موغابي قد تولى رئاسة وزراء زيمبابوي منذ استقلالها، قبل أن يتولى الرئاسة عام 1987، وظل بهذا المنصب لثلاثة عقود، حتى إقالته في 2017.



ومات يوم الجمعة عن عمر ناهز الـ95 عامًا.