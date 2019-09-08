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عالم

الأمم المتحدة تعزى بوفاة خبير أمريكى متخصص بالألغام قتل بالعراق

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 06:46 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعربت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في العراق مارتا رويداس عن عميق حزنها لوفاة أحد المختصين بإزالة الألغام من العاملين لدى المؤسسة السويسرية لأعمال الألغام (FSD) أثناء تأديته عمليات إنسانية لإزالة الألغام جنوبي الموصل، شمالي العراق.

وأشار بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة في العراق يوم السبت إلى أن رويداس قدمت نيابة عن الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني، التعازي لأسرة الفقيد براندون بينسون من الولايات المتحدة الأمريكية، ولزملائه ولعموم المجتمع الإنساني.

ونقل البيان عن رويداس قولها: "لقد فقد العاملون في المجال الإنساني زميلا شجاعا، خاطر بحياته، ويحزننا أنه ضحى بنفسه، من أجل إنقاذ أرواح الآخرين".

وتقوم عدة منظمات متخصصة بعمليات إزالة الألغام في مناطق العراق المحررة من سيطرة تنظيم "داعش"، وذلك بالتنسيق مع دائرة شؤون الألغام العراقية، بهدف جعل تلك المناطق آمنة لعودة النازحين لديارهم، رغم أن هذه العمليات تواجه مخاطر وتهديدات يومية من التلوث الواسع النطاق الذي تخلفه المتفجرات المتروكة.

وكان صالح الجبوري، أعلى مسؤول إداري في بلدة القيارة (50 كم) جنوب الموصل، قد قال لوكالة انباء ((شينخوا)) يوم الثلاثاء الماضي، إن خبير متفجرات أمريكي الجنسية يعمل ضمن إحدى المنظمات الدولية المتخصصة بنزع الألغام، لقي مصرعه بانفجار عبوة ناسفة كان يحاول تفكيكها في قرية تل الشعير التابعة للقيارة.

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