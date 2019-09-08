طائرة تحمل حجاجًا تضطر لهبوط اضطرارى حاد فى نيجيريا

هبطت طائرة بوينغ 747، على متنها أكثر من 550 راكبا، بشكل اضطراري حاد أمس السبت في مدينة مينا، عاصمة ولاية نايجر بالغرب الأوسط لنيجيريا، بعد أن عانت من خلل في عجلات الهبوط، وفقا لمصدر من المطار.



وأضاف المصدر الذي تحدث لـ((شينخوا)) بدون ذكر اسمه، أن الطائرة التي تحمل حجاجا عائدين من مكة بالعربية السعودية، قد عانت من خلل فني وهي تحاول الهبوط، الأمر الذي أجبرها على الهبوط الاضطراري المباشر على المدرج، ولحسن الحظ، لم يُصب أحد بأذى.



وقال إن الطائرة تعود لشركة طيران (ماكس أير) ومقرها نيجيريا، ولكن الشركة لن تؤكد الحادث بعد.



قالت الحاجة حسنة عيسى، المتحدثة باسم هيئة رعاية الحجاج بالولاية، إن الحادث لن يؤثر على عودة أكثر من 2000 حاج في السعودية.



قال مصدر أمني بالمطار، لوكالة ((شينخوا)) إن أرضية المدرج ومنشآت أخرى بالمطار، قد تضررت نتيجة لهذا الهبوط الحاد.



وأفادت وكالة الأنباء النيجيرية الرسمية أن مسئولين من مكتب تحقيقات الحوادث في لاغوس قد عاينوا الطائرة المتضررة جزئيا، ثم عقدوا اجتماعا مغلقا.