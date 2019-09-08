الإحصاء: نصف مليار دولار زيادة فى حركة التجارة خلال عام

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي حركة التجارة من وإلى مصر بلغ 54.2 مليار دولار خلال النصف الأول من 2019، مقابل 53.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه بزيادة قدرها 501 مليون دولار خلال عام.



وأوضح الإحصاء، وفقا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن جملة الصادرات المصرية لدول العالم ارتفع إلى 15.2 مليار دولار خلال النصف الأول من 2019، مقابل 14.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، كما ارتفعت جملة الواردات من 38.7 مليار لـ 38.9 مليار خلال فترة المقارنة ذاتها.



وأظهر التقرير تراجع العجز التجاري خلال النصف الأول من 2019 إلى 23.7 مليار دولار، مقابل 23.8 مليار دولار خلال النصف الأول من 2018، بانخفاض قدره 109 ملايين دولار خلال عام.