مقتل شخص وإصابة 29 آخرين فى زلزال الصين

قتل شخص وأصيب ما لا يقل عن 29 آخرين صباح اليوم الأحد، إثر زلزال بلغت قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر بمقاطعة وويوان جنوب غرب الصين.



وبحسب ما نقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن مكتب إدارة الطوارئ بمدينة "نيجيانج" كان بين المصابين الذين نقلوا إلى المستشفى حالتين في وضع خطر.



وأضافت إدارة الطوارئ إن الزلزال تسبب في انهيار ما لا يقل عن 17 منزلا، فيما تضرر نحو 215 آخرين.



وكان مركز شبكات الزلازل الصيني، أعلن منذ قليل في نبأ عاجل،عن حدوث زلزال قوته 5.4 درجة محافظة وييوان بمدينة نيجيانج في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين في الساعة 6:42 من صباح اليوم الأحد.



وكان مركز الزلزال على عمق 10 كم، وتم رصده عند التقاء خط عرض 29.55 درجة شمالًا، وخط طول 104.79 درجة شرقًا، وفقًا لما ذكر المركز في بيان.