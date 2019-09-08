مان سيتى يحسم أول ديربى مانشستر للسيدات

يبدو أن صراع الديربي بين فريقي مدينة مانشستر الإنجليزية انتقل من الرجال إلى النساء هذا الموسم.



فقد حسمت سيدات مانشستر سيتي لقاء الديربي مع مانشستر يونايتد، الذي ارتقى إلى مصاف أندية الدرجة الممتاز هذا الموسم، بهدف وحيد أحرزته اللاعبة كارولين وير.



وأحرزت وير هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48 من عمر المباراة، التي انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي.



ولم تتمكن لاعبات اليونايتد من المحافظة على هدوء أعصابهن أمام المرمى خلال هجمة لمانشستر سيتي ولم ينجحن بتشتيت الكرة، فسارعت وير إلى وضع الكرة في بصورة قوسية في أعلى الزاوية اليسرى.



وحققت مباراة ديربي مانشستر حضورا جماهيريا كبيرا، إذ بلغ عدد الحضور حوالي 31 ألف مشاهد غص بهمن ملعب الاتحاد.



وكان الشوط الأول من المباراة شهد إضافة سيدات اليونايتد العديد من الفرص الذهبية للتسجيل، غير أن حارسة مرمى السيتيزن أحبطت كل هذه الهجمات.